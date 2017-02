Top 5: vergeten sportwagens

Venturi 400 GT (1994 – 1996)

Deze kleine Franse constructeur bouwde sportwagens tussen 1984 en 2000. Venturi is vandaag een Monegaskisch bedrijf en bouwt elektrische voertuigen. Van de vroegere modellen was deze 400 GT het pronkstuk. Er werden slechts 13 exemplaren gebouwd, maar die konden zich meten met prestigieuzere supercars, dankzij een geweldig chassis met centrale V6 van 400 pk.

Mini Marcos (1965 – 2007)

Marcos is een typisch Britse sportwagenconstructeur. Het bedrijf werd in 1959 opgericht en ging in 2007 over de kop. Het produceerde heel wat modellen met mechanische onderdelen van productiemodellen en een plastic koetswerk. De Mini Marcos gebruikt bijvoorbeeld de motor van de Mini. Een uitzonderlijk compacte auto, maar o zo dynamisch.

AC Aceca (1954 – 1963)

Iedereen kent de AC Cobra. Die boekte zijn successen dankzij een uitstekend chassis van de Britse firma AC. Voor het overschakelde naar de Amerikaanse V8 bouwde AC sportwagens met een zescilinder. De Aceca, de coupé, is het toppunt van Britse verfijning. Een echte tegenhanger van de Cobra en oneindig veel homogener. Hij laat zich het best genieten met de Bristol-zes-in-lijn.

Ligier JS2 (1971 – 1975)

Ligier staat vandaag vooral bekend om zijn auto’s zonder rijbewijs. Maar in de jaren 70 had het merk een mooie reputatie in de autosport. Door dit succes produceerde het Franse bedrijf een wagen voor op de weg met motor centraal achterin. De Maserati-V6 deelde hij ook met de Maserati Merak en de… Citroën SM. De JS2 kende echter geen succes, met minder dan 100 exemplaren op vier jaar.

Pegaso Z-102 (1951 – 1958)

In het Spanje van Franco was er weinig plaats voor auto emoción. Tot de leidende elite zijn knowhow wilde laten zien aan de rest van de wereld. Pegaso, een merk dat tot dan gespecialiseerd was in vrachtwagens, moest een van de beste sportwagens ter wereld bouwen. De Z-102 is wellicht het meest iconische model van de constructeur. Een V8 met dubbele bovenliggende nokkenassen leverde een vermogen tot 360 pk. De concurrentie stond versteld, maar de astronomische prijs en bedenkelijke betrouwbaarheid deden het model de das om.