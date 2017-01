dit zijn de gezinswagens van het jaar 2017!

De Vlaamse Automobielbond VAB levert geen half werk bij zijn verkiezing voor gezinswagen van het jaar. VAB splitst het deelnemersveld namelijk op in drie categorieën: de eerste categorie bevat gezinswagens met een aankoopprijs tot € 19.000, de tweede gezinswagens tot € 29.500, en de derde categorie bevat elektrische voertuigen. Ook de jury is doordacht samengesteld: ze bestaat namelijk niet alleen uit 22 professionele autojournalisten, maar ook uit 80 gezinnen met verschillende gezinsgroottes.

Gezinswagens tot € 19.000

De categorie van kleinere gezinswagens wordt steeds diverser: ze omvat niet alleen de klassieke vijfdeursmodellen, maar ook crossovers, compacte breaks en een monovolume. Maar bijna allemaal zetten ze in op benzine: van de elf kandidaten was er slechts één die op diesel reed.

De winnaar kwam uit hetzelfde kamp als vorig jaar, en kreeg lof van de jury voor zijn interieurruimte, hoge zitpositie, zijn rijgedrag en verzorgde afwerking. Na de SsangYong Tivoli vorig jaar gaat nu de SsangYong XLV (141 punten) met de overwinning lopen.

De tweede plaats ging naar een Fransman, die maar nipt de duimen moest leggen voor de winnaar en als enige break in deze categorie mocht opdraven. Zijn kofferruimte en laaddrempel vielen dus in de smaak, net als zijn rijgedrag en comfort, en zijn aangename interieur: de Renault Clio Grandtour (140 punten).

De top 3 werd vervolledigd door een model dat ook bij ons in de smaak viel, dankzij zijn combinatie tussen een origineel design, rijcomfort en geslaagde interieurruimte: de Citroën C3 (138 punten).

Gezinswagens tot € 29.500

De tweede categorie was meteen ook de grootste: zestien deelnemers, van traditionele vijfdeurs en breaks via monovolumes tot SUV’s. Voor het eerst waren er meer benzinemodellen vertegenwoordigd dan diesels. Twee deelnemers reden op aardags, een was een hybride.

In deze categorie ging de overwinning naar een deelnemer die al lang meedraait, maar die dit jaar in een gloednieuw jasje werd gestoken. En dat viel bij de jury in de smaak. De combinatie tussen de dynamische stijl en het ruime interieur leverde hem de overwinning op: de Renault Scénic (139 punten).

De tweede plaats was ook hier weggelegd voor een Fransman. Zijn duidelijke crossoverstijl levert een hoge zitpositie op, en dus lovende commentaar van de jury. Ook het originele design en de ruimte aan boord waren voltreffers: de Peugeot 3008 (130 punten).

Tot slot ging de derde plaats naar een andere gezinsklassieker. Hij kwam als beste break uit de bus, en reed bovendien met een motor die zowel op benzine als aardgas werkt: de Skoda Octavia Combi (120 punten).

Elektrische voertuigen

De laatste categorie was met acht deelnemers de kleinste, maar wellicht degene die het sterkst uitbreidt: die van de elektrische voertuigen. Zowel zuiver elektrische modellen als plug-inhybrides mochten deelnemen.

De winnaar hier was een model dat met verschillende aandrijflijnen volledig de ecologische kaart trekt, maar hier als zuiver elektrische auto opdraafde. De jury had positieve woorden voor zijn rijgemak, comfort, afwerking en design, en zijn elektrische rijbereik: de Hyundai Ioniq EV (180 punten).

Nummer twee kwam ook uit Azië, meer bepaald uit Japan. De wereldwijd meest verkochte elektrische auto is een van de pioniers in het segment, en beschikt sinds kort over een uitgebreid rijbereik. Combineer dat met een ruim interieur, en de tweede plaats voor de Nissan Leaf (152 punten) is binnen.



Tot slot ging de derde plaats naar een klassieke gezinsbreak, die dankzij zijn afwerking en ruime interieur bonuspunten scoort, en naast zijn benzinemotor een elektromotor gebruikt om tot 40 kilometer volledig elektrisch te rijden. Het rijgemak en de prestaties die hij daardoor levert, leveren de Volkswagen Passat Variant GTE (141 punten) een bronzen plak op.