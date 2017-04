Vergeten conceptcar: BMW X5 Le Mans, met een race-V12 in de neus!

De combinatie is op zijn zachtst merkwaardig: onder het bonkige en stevige silhouet van de X5 schuilt het hart van een sportman, met name de V12 van een racewagen. Deze zesliter ontwikkelt een slordige 700 pk zonder hulp van enige turbocompressor!

Met dit model wou BMW gewoon indruk maken, zonder dat het de minste intentie had om het in productie te nemen. Toch werd de auto naar de Nürburgring verscheept om zijn prestaties te meten. Met een rondtijd van 7 minuten en 49 seconden deed deze X5 zelfs even goed als sommige supercars van destijds.