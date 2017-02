Vergeten concept: BMW Z18, de SUV-roadster

De Z18 is dus het resultaat van dit onwaarschijnlijke huwelijk tussen een SUV en een roadster. Hij biedt tegelijk de roadster-ervaring met zijn wegklapbare dak, en de veelzijdigheid van een SUV om ook onverharde wegen op te zoeken. Zijn architectuur heeft wat weg van een… boot, met een stalen frame en een plastic koetswerk.

Onder de motorkap stopte BMW een V8 van 355 pk, gekoppeld aan vierwielaandrijving. Het interieur was verrassend veelzijdig: twee of vier plaatsen of zelfs een pick-upconfiguratie: zowat alles was mogelijk.