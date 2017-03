Vergeten concept: Lexus IS 430, de kleine bruut!

Lexus deed daarom beroep op de tuner RMSV (Rod Millen Special Vehicles) en bestelde bij hen een concept uitgerust met de huiseigen 4.3-V8. Dat was volgens de tuner helemaal niet ingewikkeld, want de V8 paste perfect in de neus van de donorwagen, een IS300! En omdat er geen sprake van kon zijn om het daarbij te laten, kreeg de conceptcar bovendien een manuele zesversnellingsbak van Getrag.

Volgens de regels van de kunst…

Het is heel spijtig dat deze auto nooit in productie ging. De preparatie van het model gebeurde namelijk volledig volgens de regels van de kunst: om de 340 pk van de V8 op de achterwielen te kunnen overbrengen, boog RMSV zich over de wieltreinen door ze te schoeien met achttienduimvelgen en Michelin Sport Cup-banden, Brembo-remmen, Tein-veren en schokdempers die in liefst 16 standen konden worden ingesteld.

Helaas kreeg de conceptcar, die werd voorgesteld op de SEMA-beurs in Las Vegas, nooit een vervolg. Of toch niet rechtstreeks. De tweede generatie van de Lexus IS kreeg namelijk wel een V8. Deze IS-F beloofde wel 423 pk! Maar dat is een verhaal voor een andere keer…