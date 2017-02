Vergeten concept: Lotus APX, de sportieve crossover

Lotus wilde vooral het nieuwe modulaire “VVA”-platform in de schijnwerpers zetten. Dat gebruikte onderdelen uit aluminium, waardoor er goedkoper en sneller nichemodellen konden worden gebouwd die toch een laag gewicht behielden.

300 pk

De APX kreeg een drieliter V6 benzine met compressor. De motor kwam van Lotus zelf en beloofde 300 pk bij 6.250 tpm en 360 Nm bij 4.500 tpm. Zo zou de APX iets meer dan 5 seconden nodig hebben om 100 km/u te halen en een topsnelheid van 245 km/u bereiken. Ook vierwielaandrijving was een primeur voor het merk.

Zeven zitplaatsen

Esthetisch zag hij er misschien weinig aantrekkelijk uit, maar de conceptcar onderscheidde zich door zijn interieur dat zeven zitplaatsen bood. Of liever: vijf, en twee kleine zitplaatsen op de derde rij. In 2007 pakte Lotus zelfs uit met een elektrische versie van dit model, dat nog sneller was en een rijbereik van meer dan 550 kilometer beloofde.

Vergeten

Maar helaas zag niets van dat alles het daglicht. Het concept kon esthetisch maar weinig verleiden, maar de APX was interessant omdat hij twee categorieën besloeg die vandaag bijzonder in trek zijn: elektrische auto’s (vanaf 2007) en SUV’s. Maar zoals veel concepts bij Lotus geraakte deze in de vergeethoek…