Vergeten concept: Maserati Cinqueporte, de onwaarschijnlijke break

Om heel eerlijk te zijn kwam het idee niet van Maserati zelf maar van een Emir uit het Midden-Oosten. De man, die duidelijk niet aan geldgebrek leed, had al een paar Ferrari’s laten ombouwen tot shooting brakes. Maar omdat hij nog meer functionaliteit zocht, wendde hij zich tot twee Italiaanse koetswerkbouwers, met name StudioM en StudioTorino, voor een transformatie op basis van een Maserati Quattroporte. Het is 2008, en beide bedrijven gaan op zijn vraag in.

Het minste wat we kunnen zeggen, is dat de koetswerkbouwers erin geslaagd zijn om de oorspronkelijke lijn van de Quattroporte niet te verraden. Het dak is wat verlengd, er zijn extra zijruitjes toegevoegd naast de vijfde deur en klaar is kees. De Cinqueporte heeft een groot deel van de charme van de berline weten te behouden. Maserati wou deze ombouw niet ruggensteunen omdat het vond dat de stijl van het origineel aangetast was. Het zou dus bij dat ene gebouwde exemplaar blijven.