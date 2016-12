Vergeten concept: Opel Frogster, de bizarre kikker

In 2001 presenteerde Opel op het salon van Frankfurt dit verrassende ding. De 3,72 meter lange en 1,68 brede cabriolet kon worden veranderd in een roadster of pick-up dankzij een hulpmiddel tussen de voorzetels. Een tablet bediende de meeste functies, inclusief het neerklappen van de achterbank. Bijzonder vooruitstrevend voor 2001…

Hoewel Opel nooit een productie overwoog, leek het project alleszins bijzonder geslaagd. Opel had zelfs aan een motor gedacht, wat uitzonderlijk is voor een conceptcar. Het ging om een kleine atmosferische driecilinder benzinemotor, die ongeveer 60 pk produceerde en gekoppeld was aan een gerobotiseerde vijfversnellingsbak. Voor dagelijks praktisch gebruik was er echter één probleem: een afrolbaar luik verving het dak.