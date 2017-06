Vergeten concept: Renault Fluence, grandeur en decadentie…

In 2004 presenteerde Renault deze conceptcar voor een 2+2-coupé. Die stond op het platform van de Laguna. In tegenstelling tot de productieberline moest deze coupé luxueus en sportief zijn, en werd hij aangedreven door een 3,5 liter grote V6-benzine van Nissan.

Het koetswerk werd getekend door Patrick Le Quément en viel op door zijn lange motorkap en meedraaiende led-koplampen. Opvallend was ook de koffer, die opende tot boven het dak. Het ingenieuze systeem gaf een ruime toegang tot de koffer. In het interieur koos Renault voor vier vaste Recaro-zetels en voor verschuifbare armleuningen, onder meer in de deuren.

Het concept bleef niet zonder vervolg. Er was uiteraard de berline met dezelfde naam, maar technisch en stilistisch doet deze coupé sterk denken aan de Laguna Coupé.