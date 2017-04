Vergeten concept: Renault Wind Concept

Omdat hij was gebaseerd op het platform van de Clio kon deze concept natuurlijk niet zoals zijn gedoodverfde rivaal, de Mazda MX-5, uitpakken met achterwielaandrijving. Maar zijn gewicht van slechts 850 kilo, zijn door Patrick Le Quément verfijnde lijn en zijn tweelitermotor met 136 pk volstonden om de fans van het merk aan het dromen te brengen. Sommige geruchten beweerden zelfs dat deze conceptcar de terugkeer betekende van Alpine! Een origineel trekje van het prototype was de stoelopstelling met drie plaatsen: twee voorin en een erachter.

Afgezwakt…

De Wind ging wel degelijk in productie, maar van de conceptcar bleef helaas niet veel over. Hij stond op het platform van de Twingo en positioneerde zich als de kleinste Targa-cabriolet van het moment. Hij reed plezierig (vooral met de 1.6) maar was erg slecht afgewerkt en had een apart design, waardoor hij uiteindelijk een grote commerciële flop werd. Had Renault trouw moeten blijven aan het oorspronkelijke concept? We zullen het waarschijnlijk nooit weten…