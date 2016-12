Vergeten concept: de verbazingwekkende Seat Formula

Doet de auto je denken aan de Lotus Elise? Dat is geen toeval: om dit project in goede banen te leiden, deed de VW-groep een beroep op Julian Thomson, die betrokken was bij de ontwikkeling van de kleine Brit.

Aluminium structuur

Lees de technische kenmerken en je ziet meteen dat de auto rechtstreeks is afgeleid uit de racewereld. Te beginnen bij zijn chassis: de Formula staat op een structuur van aluminium met koetswerkelementen in composietmaterialen.

Motor

De motor blijft niet achter: die komt namelijk rechtstreeks uit de WRC: het gaat om een tweeliter viercilinder turbobenzine, met maar liefst 20 kleppen (5 per cilinder) en een vermogen van 240 pk. Hij is gekoppeld aan een sequentiële zesversnellingsbak, die ook van een racewagen is afgeleid.

Prestaties

Met minder dan 900 kg op de weegschaal en een koppelrijke motor (295 Nm tussen 2.100 en 4.800 tpm) haalde de Formula een topsnelheid van 235 km/u en zou hij volgens Seat 100 km/u aantikken na 4,7 seconden.

Geschrapt

Met zulke geslaagde conceptcar moest Seat wel denken aan een eventuele productie. Dat was ook het geval, maar begin jaren 2000 werd het project dan toch geschrapt. Jammer, want het leek een uitgelezen kans om het imago van het merk nieuw leven in te blazen…