Vergeten concept: Toyota Alessandro Volta, niet te catalogeren

Centraal achterin zagen we een 3,3 liter V6. Die was echter niet verbonden met de wielen, want het waren twee elektromotoren die het geheel in beweging zetten: een per as. De combinatie produceerde 402 pk. Toyota gaf een tijd van 0-100 km/u op in 4 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Nog indrukwekkender is het rijbereik: 700 kilometer. Het model was uitsluitend bedoeld om indruk te maken, want de productie kwam er nooit. De oorzaak? De te hoge productiekosten…