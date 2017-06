Vergeten concept: Volkswagen Concept-R, uit het oog verloren roadster

In 2003 presenteerde VW deze roadster op het salon van Frankfurt. Naast scherpe en sportieve lijnen was ook de opstelling veelbelovend, met een 3,2 liter grote V6 centraal achterin en achterwielaandrijving. Deze 265 pk sterke motor was gekoppeld aan een DSG-versnellingsbak met zes verzetten, haalde 100 km/u in 5,3 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

Enkele originele details gaven echter weg dat het om een conceptcar ging en niet om een productiewagen: het digitale scherm toonde een kloppend VW-logo tot je het contact aanzette, en de kuipstoelen kon je niet verstellen. De rijhouding kon je aanpassen door de pedalen, het stuur en het instrumentenpaneel te verstellen. De zetels pasten zich tot slot aan de lichaamsbouw van de passagiers aan, voor meer comfort.

Geruchten

Toen het concept werd voorgesteld, draaide de geruchtenmolen over een eventuele productie op volle toeren. Er werd zelfs gefluisterd dat de commercialisering in 2005 zou beginnen. Helaas kwam het nooit zover. In 2005 zag er nog een andere conceptcar het daglicht, de EcoRacer. Maar ook die geraakte nooit voorbij het conceptstadium.