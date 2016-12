Vergeten concept: Volkswagen EcoRacer, de veelzijdige conceptcar

Een diesel mag dan wel banaal lijken in dit soort auto, ook de motor was een prototype. VW had namelijk het idee om een gloednieuwe 1.5 TDI viercilinder onder de motorkap van dit model te stoppen. De motor met common-rail-injectie produceerde 136 pk en 250 Nm vanaf 1.900 tpm. De motor was gekoppeld aan een DSG-automaat met dubbele koppeling.

Prestaties

Met een licht koetswerk uit koolstofvezel en een gewicht van 850 kilogram had de kleine motor geen enkele moeite om sportieve prestaties neer te zetten: VW gaf een tijd van 0-100 km/u op in 6,3 seconden en een topsnelheid van 230 km/u. Maar het opvallendst was het lage verbruik: 3,4 l/100 km.

Veelzijdig

Sensaties waren dus niet vreemd aan deze concept, zeker omdat je de coupé kon omvormen in een roadster en zelfs een speedster: je moest gewoon de voorruit en de A-stijl achterwege laten.

Productie

Had Volkswagen een eventuele productie op de planning staan? Officieel niet, maar we kunnen ons inbeelden dat er ingenieurs en directieleden waren die dit geinige voertuig aan het traditionele gamma van Volkswagen wilden toevoegen. Zowat tien jaar geleden bood deze EcoRacer de “ecologische” oplossingen van toen, namelijk een dieselmotor. Vandaag zou dergelijke conceptcar ongetwijfeld een elektromotor krijgen.