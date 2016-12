Vergeten concept: Volkswagen Microbus

Je hoeft maar eens naar de tweedehandsprijzen te kijken van een klassieke Volkswagen Transporter om te zien hoe populair het model is. Het “hippiebusje”, “surferbusje” of “rijkswachtbusje” weet bij veel old- en youngtimerliefhebbers nog steeds de juiste snaar te raken.

New Beetle

Die retrotrend had Volkswagen eind jaren 90 al door. Toen lanceerden de Duitsers immers de moderne interpretatie van de Kever, en hoewel die achteraf gezien niet het verhoopte verkoopsucces had opgeleverd, sprak iedereen wel over de New Beetle.

Detroit

In 2001 onthulde Volkswagen een conceptcar die dezelfde retrostijl aannam: de Microbus. De grote vlakken, heldere lichtblokken en bolle bumpers waren ontegensprekelijk schatplichtig aan de VW-producten uit die tijd, zoals de New Beetle, maar ook de Golf IV. Het grote, centrale VW-logo op de snoet, de grote raampartijen en de drie zitrijen verwezen dan weer naar de klassieke Transporters.

V6

Toch waren er enkele dingen die Volkswagen anders had aangepakt: het nieuwe busje stopte zijn motor niet langer helemaal achteraan, maar vooraan. De motor zou voortaan ook een 3,2 liter grote V6 zijn, die goed was voor 231 pk en 320 Nm, gekoppeld aan een vijftrapsautomaat.

Modern

Binnenin prijkte er een 7-duimsscherm op de middenconsole, waardoor je de Microbus kon omtoveren tot een kleine bioscoopzaal. Een tweede scherm zorgde voor een blik achter de camera. Ook het onderstel was modern: dat zou immers ook dienen voor de vijfde generatie van de Transporter.

Productie?

De Duitsers hadden concrete plannen om de Microbus vanaf 2003 in productie te laten gaan, en om tegen 2005 ongeveer 80.000 stuks per jaar te produceren. Maar het project werd uitgesteld en in 2005 uiteindelijk helemaal geschrapt.

Bulli

In 2011 leek Volkswagen het Microbus-project opnieuw van onder het stof te halen. Op het salon van Genève toonde het de Bulli-conceptcar. Die was veel kleiner en ruilde de V6 in voor een elektrische aandrijflijn.

Detroit 2017

Maar ook die geruchten waaiden snel weer over, tot… nu. Er wordt namelijk gefluisterd dat VW op het salon van Detroit zal uitpakken met een microbusje dat zijn platform deelt met de VW ID Concept . Die kennen we dan weer van het afgelopen salon van Parijs. Wordt vervolgd dus!