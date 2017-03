Video: terug naar de eerste Ferrari

Op 12 maart 1947 was Italië langzaam aan het herstellen van vijf jaar genadeloze oorlog. In de streek van Modena weerklonk het geluid van een motor. In die klank zat hoop, vernieuwing en poëzie. Een historisch moment, maar dat wist toen uiteraard nog niemand.

1,5 liter… V12

Het stalen buizenchassis, de archaïsche ophanging en de trommelremmen gaven weinig blijk van moderniteit, maar de motor was wel de moeite waard. Het kloppende hart produceerde weliswaar amper 118 pk, maar die kwamen uit een V12 van… 1,5 liter. Een verbazend specifiek vermogen voor die tijd, en een motor die 7.000 tpm aankon. De ingenieur, Gioacchino Colombo, had een van de meest legendarische motoren uit die tijd gemaakt.

De eerste overwinning

Op 24 mei 1947 nam de 125 S deel aanzijn eerste race, met Franco Cortese aan het stuur. Na een hele race aan de leiding gereden te hebben moest de auto opgeven door problemen met de benzinepomp. Toch was het een veelbelovend begin. Twee weken later haalde Franco Cortese zelfs de eerste overwinning binnen tijdens de Grote Prijs van Rome. Van de 14 races die de auto in 1947 reed, haalde de Ferrari 6 overwinningen binnen. Alfa Romeo, Maserati en Talbot-Lago wisten dat er een nieuwe concurrent bijgekomen was.

70 jaar later

Zet er de LaFerrari naast en de evolutie is opmerkelijk. Hij telt nog steeds twaalf cilinders, maar puurt wel 963 pk uit zijn hybride aandrijflijn, of zo’n… 845 pk extra. De prestaties zijn uiteraard van een andere planeet, maar zijn legendarische voorganger was ongelooflijk licht (750 kg) en straalde een geweldige charme uit. Er zit geen wereld van verschil tussen, maar een heel universum.