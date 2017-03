Video: Ford Fiesta ST 2017, met één of zelfs twee cilinders minder!

In het segment van de kleine bommetjes is de Fiesta ST modeljaar 2017 dus de eerste die één cilinder van zijn motor laat vallen. De turboviercilinder van 1,6 liter ruimt namelijk baan voor een gloednieuwe 1.5-driecilinder. Maar wees gerust, het vermogen blijft identiek: 200 pk. Het koppel van zijn kant piekt op 200 Nm. Daartegenover staat dat hij zelfs op twee cilinders kan lopen als de bestuurder met een erg lichte gasvoet rijdt. Voor de akoestiek worden melomanen beloond met een typische driecilinderroffel die in het interieur kan worden versterkt via een elektronische controle…

Ford biedt drie rijmodi aan voor dit nieuwe model: Normal, Sport en Track (circuit). De stabiliteitscontrole past zich aan de rijmodus aan en kan zelfs volledig worden uitgeschakeld. Van het onderstel weten we al dat dit het sterkste punt is van dit kleine bommetje en Ford heeft een vectoriële koppelverdeling op de vooras voorzien om de trekkracht te verbeteren. Dat zou moeten volstaan om de passagiers door elkaar te schudden, maar wees gerust: je wordt goed ondersteund door de Recaro-stoelen!