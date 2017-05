Video: Honda Civic Type R zet record neer op Nürburgring

Honda stak weer heel wat energie in deze nieuwe generatie van de Civic Type R. De auto is stabieler, 16 kilogram lichter, 38% stijver en 320 pk en 400 Nm sterk. Genoeg verklaringen voor de nieuwe chrono’s dus. De auto die de tijd neerzette, was wel nog een preproductiemodel. Maar de constructeur geeft mee dat hij heel nauw aanleunt bij het uiteindelijke productiemodel.