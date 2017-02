Video: de Hyundai i30 Wagon is officieel!

De familietrekken met de vijfdeursversie van de i30 zijn overduidelijk, inclusief de full-led-koplampen en –dagrijlichten. Achteraan krijg je dan weer een aflopende daklijn , die Hyundai zelf omschrijft als “een coupéachtig silhouet”.

Vijfdeurs XL

Het platform van de vijfdeurs neemt deze i30 Wagon uiteraard over. Hij deelt onder meer dezelfde wielbasis (2,65 meter) en dezelfde breedte (1,80 meter), maar doet er vooral in de lengte wat bovenop: hij meet 4,59 meter in totaal. De hoogte bedraagt dan weer 1,47 meter. De kofferruimte? 602 liter met de achterbank rechtop, 1.650 liter met de achterbank neergeklapt.

Onder de kap

In tegenstelling tot wat we eerder deze week vermoedden, maakt de i30 Wagon geen aanspraak op de lichtste dieselvariant van de i30 vijfdeurs, de 1.6 CRDi van 90 pk. De varianten van 110 en 136 pk maken wel hun opwachting. De benzinemotoren zijn dan weer wel van de partij: de 1.4 MPI van 100 pk, de 1.0 T-GDI driecilinder van 120 pk en de 1.4 T-GDI van 140 pk.

Arsenaal

Het veiligheidsarsenaal liegt er ook niet om: een noodremfunctie met voetgangerherkenning, vermoeidheidwaarschuwing, adaptieve snelheidsregelaar, dodehoekwaarschuwing, waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto, rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning, enzovoort. Kortom: zowat alles wat vandaag gemeengoed is.

Dat geldt ook voor het infotainmentsysteem: Apple CarPlay en Android Auto tekenen present, inclusief een functie om je smartphone via inductie op te laden. Het infotainmentsysteem is 8 duim groot en staat als een tablet bovenop het dashboard.

Première

De première is voorbehouden voor het salon van Genève. Dat begint over een kleine twee weken.