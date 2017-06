Video: Jaguar onthult een extreme XE met 600 pk!

Om eerlijk te zijn, gaat het niet om een rivaal voor de BMW M3 en Mercedes-AMG C63, maar om iets veel wilder: Jaguars SVO-departement (bestemd voor “speciale” voertuigen) zorgde voor een V8 van 600 pk! Dat maakt van hem dus de krachtigste serie-Jaguar ooit. De Britten geven geen andere details over de prestaties. Daarvoor is het dus wachten op de officiële modelpresentatie op het “Festival Of Speed” in Goodwood in juli.

In afwachting daarvan doet Jaguar ons watertanden met een video van dit monster op de Nürburgring. We zien een enorme spoiler, heel wat koetswerkextensies en een zwaar gewijzigde motorkap. Jaguar zegt dat er maar 300 exemplaren geproduceerd zullen worden. Een “collector’s item” dus, wellicht met een al even exclusief prijskaartje. De naam “Project 8” doet denken aan de F-Type “Project 7”, een ander geschift project van het Britse merk.