Video: Jaguar XF Sportbrake, de cargokat

Het nieuwe model is iets korter dan zijn voorganger, maar de langere wielbasis houdt de interieurruimte op niveau. In de koffer vonden de grootste wijzigingen plaats.

Jaguar-cargo

De koffer kan elektrisch worden geopend via een voetbeweging onder de bumper. Daarmee krijg je toegang tot 565 liter aan kofferruimte en zelfs 1.700 liter met de achterbank neergeklapt. Dankzij de standaard luchtvering achteraan belooft Jaguar steeds een vlakke lading. De Brit kan bovendien tot twee ton slepen.

Technologie

De Jaguar spekt ook zijn uitrusting aan, met onder meer een vermoeidheidswaarschuwing, filtering en ionisering van het interieur en 10-duims touchscreen voor de navigatie, de geluidsinstallatie, klimaatregeling, telefoon,… Er is daarnaast een 1,6 m² groot panoramisch dak dat je kan openen met een eenvoudige beweging in het interieur. Tot slot is er voor de sportievelingen nog een waterdichte armband als sleutel.

Motoren

Onder de motorkap neemt Jaguar bijna alle motoren van de berline over: de tweeliter diesel van 163, 180 of 240 pk en de tweeliter benzine van 250 pk. Een V6 op benzine staat niet op het programma, maar er is wel een V6 diesel van 300 pk. In tegenstelling tot de andere motoren kan je hem niet met vierwielaandrijving krijgen. Een andere uitzondering: de tweeliter diesel van 163 pk is ook niet beschikbaar met vierwielaandrijving en is standaard gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak in plaats van een achttrapsautomaat.