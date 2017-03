video: mclaren 720s, de nieuwe referentie?

Laat ons meteen beginnen met de kern van de zaak: de V8 biturbo. Die is 4 liter groot, en zijn 200 extra cc geven hem veel meer power: 720 pk en 770 Nm. Met die kerncentrale centraal achterin en een gewicht van minder dan 1,3 ton bereiken de prestaties een uitzonderlijk niveau: 0-100 km/u in 2,9 seconden en 0-300 km/u in 21,4 seconden. McLaren zegt ook zorgvuldig aan het geluid gewerkt te hebben.

Dagelijks

Maar omdat McLaren-eigenaars hun bolides ook dagelijks willen gebruiken, besteedden de Britten aandacht aan het comfort, onder meer met een ophanging met gestuurde elementen. Bovendien zijn er drie rijmodi voor het humeur van de chauffeur: Comfort, Sport en Track. Diezelfde chauffeur kan rekenen op actieve aerodynamica om aan het asfalt gekleefd te blijven. Het nieuwe model maakt tot slot gebruik van een monocoquestructuur uit koolstofvezel.