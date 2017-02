Video: Mercedes-AMG E 63 Break 4MATIC, het zware geschut

Er zijn twee versies: E63 en E63 S. In beide gevallen is de V8 dezelfde: een nieuw vier liter groot blok van Mercedes-AMG met twee turbo’s tussen de cilinderrijen. De eerste produceert 571 pk en 750 Nm, de tweede maar liefst 612 pk en 850 Nm! Daar komt nog een driftmodus bij die de achteras verkiest en dus mooie schuivers mogelijk moet maken. De prestaties zijn natuurlijk stevig: 3,5 seconden (E63 S) en 250 km/u of zelfs 290 km/u als topsnelheid.

Qua chassis is het tijdperk van de brutale achterwielaandrijvers voorbij, want beide modellen zijn standaard voorzien van vierwielaandrijving met een zelfsperrend differentieel. Luchtvering is standaard en kan in drie niveaus worden geregeld (Comfort, Sport en Sport Plus). Remmen kunnen optioneel worden vervangen door koolstofkeramische exemplaren.