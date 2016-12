Video: Mercedes E-Klasse Coupé 2017

De vorige E-Klasse Coupé stond namelijk op het platform van de C-Klasse. Het nieuwe model neemt nu alle nieuwigheden over van de E-Klasse, en ook een deel van diens motoren. De elegante coupé past in de traditie van het merk met de ster en lijkt sterk op zijn broers, de C-Klasse Coupé en S-Klasse Coupé. De afmetingen zijn ruimer dan voordien.

Kerstboom

Lichten lijken wel de nieuwe obsessie van constructeurs. Na led-verlichting en knipperlichten die van binnen naar buiten bewegen is het nu de beurt aan de welkomstverlichting. De remlichten bewegen namelijk in de ene of de andere richting naargelang de deuren geopend of gesloten worden. In het interieur maken de klassieke instrumenten plaats voor een digitaal scherm, zoals bij de E-Klasse berline.

Motoren

Onder de motorkap vinden we vertrouwde motoren terug. Het gamma bestaat hoofdzakelijk uit viercilinders, als diesel (163 of 194 pk) en benzine (184 of 245 pk). Een V6 biturbo benzine van 333 pk staat echter ook op het programma. We vermoeden dat ook de 43 en 63 AMG hun opwachting zullen maken. Mercedes biedt alleen een automaat aan met 9 verzetten, maar je kunt wel kiezen tussen achterwiel- of vierwielaandrijving.

Technologie

Naast de specifieke verlichting onderscheidt dit model zich ook door zijn technologie: adaptieve snelheidsregelaar met semi-autonome rijfunctie, de mogelijkheid om de auto te parkeren zonder chauffeur, openen en sluiten van de auto met je smartphone,…