Video Mercedes-AMG GLC 63 4Matic: explosief

Zowel de GLC als de GLC Coupé zullen met deze nieuwe motorversie worden uitgerust. Die laatste is geen nieuwkomer in het Mercedes-gamma, want ze werd geïntroduceerd door de AMG GT. De biturbo-V8 van 4,0 liter ontwikkelt 476 pk, of 510 pk als je voor de topversie S kiest. Die laatste sprint van 0 naar 100 km/h in 3,8 seconden, wat een hallucinante tijd is voor een SUV!

De aanpassingen houden niet op bij een harttransplantatie, want Mercedes voorziet ook een adaptieve luchtvering, een 4Matic-vierwielaandrijving met variabele koppelverdeling, een sperdifferentieel in de achteras en een zwaar versterkt remsysteem. En uiteraard wordt dat alles geserveerd met een gespierde look (onder meer met een radiatorrooster dat sterk doet denken aan de film ‘Jaws’) en een soundtrack waarvan de muren daveren. De Alfa Romeo Stelvio en Porsche Macan weten aan wie ze het mogen gaan uitleggen…