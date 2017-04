Video: De echte Mini is terug!

Het bedrijf heet David Brown Automotive en het is geen onbekende aangezien het al verantwoordelijk was voor de Speedback GT, een modern eerbetoon aan de Aston Martin DB5 op Jaguar-basis. Deze keer wordt de cultauto Mini van de eerste generatie door hun ingenieurs onder handen genomen. Ze bieden namelijk een herwerkte en verbeterde versie aan, met een verzorgde afwerking, een meer betrouwbare mechaniek en een aangerijkte uitrusting.

Die goede oude “A-Series”

Motorisch is de basis identiek gebleven: we vinden hier dus nog steeds een 1.275 cc kleine viercilinder die volledig in gietijzer is gemaakt en met zijdelingse nokkenassen. Naar hedendaagse normen is dat een compleet voorbijgestreefde motor, maar dat maakt net deel uit van de retrocharme. De motor is meer betrouwbaar gemaakt en hij is opgepept tot 75 pk, wat ongeveer 30 procent meer is dan in de laatste Mini. De manuele versnellingsbak telt nog steeds vier verhoudingen. De ophanging en de remmen zijn ook herwerkt.

Stil!

Wie ooit met een Mini van de eerste generatie heeft gereden, weet dat zijn geluiddemping niet zijn grootste troef was. Maar hier is de isolatie veel meer doorgedreven! Daarmee zou je moeten kunnen genieten van de geluidsinstallatie met 4 luidsprekers en een usb-stekker. De Mini Remastered krijgt zelfs een multimediasysteem met een navigatiefunctie. De uitrusting wordt verder aangevuld met beter steunende stoelen met leer, een startknop, centrale vergrendeling en zelfs… bekerhouders! Dat alles zou volgens de constructeur slechts 30 kilo toevoegen aan het wagengewicht.

Personaliseerbaar

Uiteraard kan je je Mini tot in het oneindige laten personaliseren, of toch bijna. Op cosmetisch vlak springen de gladdere (en verstevigde) koetswerkpanelen in het oog, naast de specifieke (led-)achterlichten, de dubbele uitlaat en de verbrede wielkasten. David Brown stelt verder nog twee speciale versies voor (die elk slechts 25 keer worden gemaakt) ter gelegenheid van deze lancering: “Inspired by Cafe Racers” en “Inspired by Monte Carlo”. Die laatste krijgt zelfs een tot 92 pk opgevoerde motor!

Marktintroductie

Je voelt je aangesproken? Wij ook. Maar weet wel dat deze herwerkte en verbeterde Mini veel meer kost dan de oldtimer: 75.000 pond sterling minimum, of bijna 88.000 euro! Gezien het elitaire prijskaartje als gevolg van de bouwkosten (1.000 manuren) denkt David Brown Automotive er niet meer dan 50 tot 100 per jaar van te kunnen verkopen… De eerste exemplaren worden komende winter geleverd.