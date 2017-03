Video: Renault Zoé e-Sport Concept, 460 pk!

De 40 kWh sterke batterij van de meest recente evolutie van het productiemodel blijft, maar de elektromotor wordt overboord gegooid. In plaats daarvan kozen de ingenieurs voor iets gewaagder: twee elektromotoren (een per as) die samen 460 pk produceren. Het goede nieuws is dat de verdeling van het vermogen kan geregeld worden. Hij kan dus ook als achterwielaandrijver gebruikt worden.

Ook voor het chassis leverden de ingenieurs geen half werk, en ze lieten zich door de racerij inspireren: ophanging met dubbele driehoeken, buizenchassis, regelbare Öhlins-dempers,… De Zoé is dus niet langer een braaf stadswagentje: 0-100 km/u duurt slechts 3,2 seconden!