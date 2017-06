Volkswagen Polo 2017: alle details!

Een opvolger voor een bestseller met meer dan 14 miljoen verkochte exemplaren? Dat moet Volkswagen uiteraard grondig aanpakken, zonder daarmee met een radicaal ander design te komen. Het nieuwe model oogt “virieler”, hoekiger en sportiever, maar blijft trouw aan de proporties en algemene stijl van de vorige versies. VW heeft de personalisatiemogelijkheden ook ver doorgedreven, met verschillende kleuren, velgen, interieursferen en andere interieurdetails.

Afmetingen

De eerste grote evolutie: de afmetingen. Voor het eerst overschrijdt de Polo de grens van 4 meter: 4,05 meter om precies te zijn. De interieurruimte gaat er naar eigen zeggen dus bijzonder op vooruit, en het koffervolume stijgt van 280 tot 351 liter.

Technologie

De Polo neemt heel wat uitrusting over van de Golf, waaronder het handenvrij starten, en voegt er zelfs iets nieuws aan toe: de laatste generatie van het digitale instrumentenpaneel, het “Active Info Display”. Een première voor een VW-product. Er is ook een gloednieuw multimediasysteem met touchscreen van 6,5 tot 8 duim. Apps, Apple CarPlay en Android Auto en een internetverbinding zijn uiteraard allemaal mogelijk.

Veiligheid

De Polo krijgt de veiligheidsuitrusting van een hoger segment: dodehoekwaarschuwing, automatische noodremhulp met voetgangerherkenning, een adaptieve snelheidsregelaar, semiautomatisch parkeren, led-koplampen vooraan en achteraan en zelfs een optioneel adaptieve demping. Alleen fileassistentie ontbreekt nog om de lijst hypervolledig te maken.

Motoren

Voor het eerst in zijn geschiedenis kan de Polo op gas rijden, meer bepaald op CNG. De motor in kwestie is een éénliter drieclinder TGI van 90 pk. Het aanbod aan benzinemotoren is ruim: een 1.0 MPI van 65 en 75 pk, een 1.0 TSI van 95 en 115 pk, een 1.5 TSI van 150 pk en een 2.0 TSI van 200 pk voor de GTI. Diesels zijn er alleen in de vorm van een 1.6 TDI van 80 of 95 pk. Op de vier minst krachtige motoren na zijn alle motoren verkrijgbaar met een DSG-automaat met dubbele koppeling.

Commercialisering

De Polo wordt eind dit jaar gecommercialiseerd. VW geeft een vanafprijs op van € 12.975 in Duitsland. Er zijn drie uitrustingsversies: Trendline, Comfortline en Highline. Voor audioliefhebbers is er nog een speciale “Beats”-reeks met stereo van 300 watt. Tot slot is er uiteraard ook de onvermijdelijke GTI.