Video: Volvo XC60 2017, alle info

De inspiratie voor zijn looks en interieursfeer haalt hij bij de XC90. De XC60 ziet er dus sober gelijnd uit. Maar net als elke goede Volvo biedt hij heel wat veiligheidsvoorzieningen. Het model krijgt onder meer een systeem dat “Oncoming Lane Mitigation” heet en ingrijpt op het stuur en de remmen wanneer er een aanrijding dreigt met het voertuig voor de auto. Volvo voegt er uiteraard een “Pilot Assist” aan toe, rijhulp op de snelweg en in files, en de traditionele veiligheidsvoorzieningen.

Over de motoren vertelt Henrik Green, Senior Vice President Product & Quality bij de Volvo Car Group het volgende: “We bieden heel wat motoren aan. De nieuwe XC60 zal gelanceerd worden met een D4-dieselmotor van 190 pk of een D5 met PowerPulse-technologie van 235 pk. Hij zal ook verkrijgbaar zijn als T5-benzineversie met 254 pk, terwijl de T6 320 pk en 400 Nm produceert.” Aan de top van het gamma vinden we de T8-plug-inhybride met 407 pk en een sprint van 0-100 km/u in 5,3 seconden.