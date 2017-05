Volkswagen Golf GTI First Decade: hybride en achterwielaandrijving!

De Golf GTI First Decade, is de naam van de nieuwe conceptcar. Hij werd ontworpen door een team van dertien Volkswagen-stagiairs voor het grote VW-treffen in het Oostenrijkse Wörthersee. Dat evenement begon als een informele bijeenkomst van Volkswagen-fans, maar is uitgegroeid tot een festival waar Volkswagen zelf steeds indrukwekkende conceptcars voor ontwikkelt.

Hybride

De Golf GTI First Decade combineert een klassieke benzinemotor van 410 pk, die de voorwielen aandrijft, met een 16 pk sterke elektromotor op de achterwielen. Beide motoren kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Daardoor heb je dus een voorwielaandrijver, een achterwielaandrijver – weliswaar met een schamele 16 pk – en een vierwielaandrijver in één. De remenergie wordt gerecupereerd om de batterij op te laden.

First Decade

De Golf GTI First Decade krijgt een tweekleurige koetswerkkleur bestaande uit licht- en donkerblauw, een zwart radiatorrooster, de achterspoiler van de Clubsport en 20-duimsvelgen. Binnenin krijgt de tweezitter handgemaakte sportzetels en een gigantische audio-installatie. First Decade-logo’s moeten erop wijzen dat dit het tiende jaar is dat stagiairs bij Volkswagen een GTI maken voor Wörthersee.