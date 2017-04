VW: een elektrische en zelfrijdende crossover

De “I.D. Crozz” heeft traditionele afmetingen: 4,62 m lang, 1,61 m hoog en 1,89 m breed. Verrassend is het koetswerk van deze coupé, met een zacht aflopende daklijn en de afwezigheid van deurklinken. Toch beweert VW dat de interieurruimte zich kan meten met die van de Tiguan Allspace, de zevenzitter met lange wielbasis.

De I.D. Crozz maakt gebruik van het MEB-platform, het modulaire platform voor de elektrische auto’s van de VW-groep. Het vermogen bedraagt 225 kW (of 306 pk), maar de topsnelheid is beperkt tot 180 km/u. VW geeft dan weer wel een rijbereik op van 500 kilometer. De batterijen zouden volgens de constructeur in 30 minuten tot 80% herladen kunnen worden aan een snellader.

Autonoom

Geen zin om het stuur ter hand te nemen? Dan is er een volledig autonome rijmodus. In die modus schuift het stuur in het dashboard. Nog twee details: het “CleanAir System”, dat een optimale luchtkwaliteit garandeert ongeacht de luchtkwaliteit buiten de auto, en een dakhemel met verschillende soorten sfeerverlichting die je met een eenvoudige handbeweging kunt bedienen.