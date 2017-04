De Volkswagen T-Roc is op komst!

De Duitse autobouwer Volkswagen heeft een eerste teaser vrijgegeven van zijn T-Roc, een compacte SUV die in de loop van de maand juli zou worden onthuld. Zijn missie: de vleugels knippen van de Nissan Juke en andere verleidelijke kleine 4x4’s. Geen gemakkelijke opdracht, want de Juke is een heus icoon geworden. Maar voor wie enkel en alleen een VW wil, heeft de marketingafdeling uit Wolfsburg een eerste computertekening de wereld ingestuurd.

Daardoor weten we nu al zeker dat het model de stijl overneemt die is ingewijd door de jongste generatie van de Tiguan, met wat trekjes van de volgende generatie van de Polo, waarvan in de afgelopen maanden al een paar nauwelijks gecamoufleerde prototypes werden betrapt.

Voor wat het formaat betreft zou de nieuwe T-Roc vrij nauw aansluiten bij de conceptcar die in 2014 was voorgesteld: een lengte van 4,2 meter, een breedte van 1,83 meter en een hoogte van 1,5 meter.