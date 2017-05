Video: er komt dan toch een GTI van deze kleine Volkswagen!

Onder de motorkap van deze up! huist de 1.0 TSI die we onder meer uit de Golf kennen. In deze kleine GTI puurt hij 115 pk en 200 Nm uit het eenlitertje. Dat moet ervoor zorgen dat de up! GTI in 8,8 seconden naar 100 km/u sprint en er bij 197 km/u de brui aan geeft.

Klinkt bekend?

Een vermogen van ongeveer 110 pk, een tijd van 0-100 km/u in 9 seconden en een GTI-logo klinken bekend in de oren. De originele Golf GTI legde deze cijfers namelijk voor. Een link die Volkswagen graag in de verf zet, door een rode streep in het radiatorrooster, de zwarte strepen op de flanken en de klassiek geruite stof in het interieur.

Wörthersee

Volkswagen onthult de conceptcar van deze up! GTI op het jaarlijkse VW-treffen in het Oostenrijkse Wörthersee. De productieversie staat gepland voor begin volgend jaar.