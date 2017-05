Volvo stapt uit het dieselverhaal

In 2013 ruilden de Zweden hun karakteristieke vijfcilinder dieselmotor in voor een nieuwe generatie viercilinders. Volgens Volvo-chef Håkan Samuelsson zal die generatie nog verder worden ontwikkeld. Een nieuwe generatie dieselmotoren komt er volgens de Zweed echter niet. Wanneer dat zal zijn, wil Samuelsson nog niet kwijt. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schat dat het tegen 2023 zover is.

Tweeledige toekomst

Samuelsson ziet de toekomst van de verbrandingsmotor tweeledig in. Een eerste fase loopt volgens hem tot 2020, wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van het gamma van een automerk nog maar 95 g/km mag bedragen. “Dieselmotoren zijn daarvoor nog onmisbaar”, aldus Samuelsson. Na 2020 zullen de reglementeringen zo streng worden dat de kosten volgens hem niet meer opwegen tegen de baten.

Tesla als voorbeeld

Volvo zal zich daarom toespitsen op milde hybrides, plug-inhybrides en 100% elektrische voertuigen. Met plug-ins hebben de Zweden al ervaring, zo bewijzen onder meer de V60 Plug-in Hybrid en de XC90 T8 . Een volledig elektrische auto zou er tegen 2019 komen. Volvo wil daarbij een deeltje van de koek van Tesla: “Je moet het Tesla nageven dat ze een auto hebben waar mensen voor staan aan te schuiven. Dat moeten we bij Volvo ook kunnen”, besluit Samuelsson.