10 dingen die je niet wist over Michael Schumacher

1. Fiat 500

Hoe vreemd het ook mag klinken: Schumachers favoriete auto voor op de baan was… de Fiat 500. Hij had er bovendien heel wat, zowel klassieke als moderne.

2. Vrijgevig

Tijdens de tsunami van 2004 verloor Schumachers bodyguard het leven, samen met zijn twee kinderen. De kampioen stuurde 10 miljoen dollar als hulp.

3. Productiewagens

Na zijn eerste pensioen in 2006 ging Schumacher niet op zijn lauweren rusten. Hij bleef nauw samenwerken met Ferrari aan de ontwikkeling van de Italiaanse productiewagens.

4. Voetbal

Schumacher mag dan wel bekend zijn door zijn F1-carrière, hij was ook op andere vlakken sportief. Hij speelde regelmatig bij Zwitserse amateurclubs en maakte zelfs indrukwekkende doelpunten.

5. 6 jaar

Op 6-jarige leeftijd won Schumi zijn eerste kartingtitel. Zijn vader bouwde eigenhandig een kart en nam een bijbaan om alles te financieren.

6. Geluksbrenger

Om zijn rechterpols droeg hij een Shamballa-armband. Die had hij bij al zijn races om. Bizar genoeg droeg hij de armband ook bij zijn skiongeval…

7. Bugatti en Ferrari

Naast een Fiat 500 had Michael Schumacher ook enkele supercars, zoals een Bugatti EB110 SS en een Ferrari FXX. Die laatste kreeg hij cadeau van het Italiaanse merk.

8. Ranch

Net als zijn vrouw had hij een passie voor paarden. In Zwitserland had hij een ranch en meerdere dieren. Bovendien had hij talent voor “reining”, een western-georiënteerde discipline.

9. Asterix

In de Pixar-film “Cars” leende Schumi op het einde van de film zijn stem aan een Ferrari F430. In “Asterix en de Olympische Spelen” bestuurde hij als “Schumix” ook een Romeinse strijdwagen. Net als in het echt kreeg hij instructies van Jean Todt.

10. Architectuur

In Dubai staat er een toren met zijn naam. Er zullen zeven torens opgetrokken worden, allemaal met een naam van een F1-legende.