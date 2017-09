Parker Nirenstein is een jonge Amerikaanse chauffeur, die dankzij een lucratief YouTube-kanaal rondrijdt in zijn droomwagen: een Lamborghini Huracan. Af en toe klust hij nog bij als Uber-chauffeur, en trakteert zijn passagiers dan op een taxirit in de Italiaanse sportwagen. Al lijkt hij het soms niet al te nauw te nemen met het wettelijk toegelaten aantal passagiers aan boord…