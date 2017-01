de 18 elektrische auto’s op de markt

1. Tesla Model X

Een van de sterren op het Autosalon. Zeven zitplaatsen, vleugeldeuren en een vermogen van 612 pk (P100D) waardoor hij 100 km/u bereikt in 3,1 seconden.

2. Tesla Model S

Dit is de meest verkochte elektrische auto in België, ondanks zijn prijskaartje. De Tesla rijdt aangenaam, biedt uitstekende prestaties en heeft een verbazingwekkende autonome rijmodus.

3. Opel Ampera-e

Opel vernieuwt zijn Ampera, maar in tegenstelling tot het vorige model is hij nu volledig elektrisch. Opel geeft een rijbereik op van 500 km!

4. BMW i3

De BMW i3 biedt voortaan een uitgebreid rijbereik. Ongeruste zielen kunnen zelfs kiezen voor een “range extender” in de vorm van een kleine benzinemotor. Een van de beste elektrische stadsauto’s op de markt.

5. Hyundai Ioniq EV

De elektrische Ioniq heeft een batterij van 28 kWh waarmee hij een theoretisch rijbereik van 280 km kan voorleggen. Een geslaagde gezinsauto.

6. VW e-Golf

Hij heeft alle kwaliteiten van een Golf, maar verbruikt geen druppel brandstof. Voor de prijs van een Golf GTI met enkele opties kan de e-Golf heel wat troeven voorleggen, waaronder rijplezier.

7. VW e-up!

Twee jaar is een eeuwigheid in de wereld van elektrische auto’s. Maar de e-up! blijft aantrekkelijk met zijn intelligente verpakking en homogeniteit.

8. Renault Twizy

De gekke Twizy houdt het midden tussen een scooter en een auto. Goed om weten: er is ook een 45 km/u-versie voor mensen zonder rijbewijs.

9. Smart ForTwo/ForFour EV

Dit is waarschijnlijk de beste Smart! Hij is beschikbaar als tweedeurs en vijfdeurs. De elektrische versie biedt heel wat connectiviteit en een rijbereik van 160 km. Wie graag open rijdt, kan kiezen voor de Cabrio.

10. Renault Kangoo Z.E.

Een wereldpremière op het Salon van Brussel: de Franse elektrische bestelwagen krijgt een nieuwe batterij, goed voor een theoretisch rijbereik van 280 km. Hij zou dus op heel wat belangstelling mogen rekenen.

11. Renault Zoé

De kleine Zoé werd vernieuwd en krijgt een nieuwe batterij van 40 kWh, goed voor een theoretisch rijbereik van 400 km en een reëel van ongeveer 300 km. Hij rijdt aardig en heeft technologie om te verleiden, maar zijn afwerking en interieurruimte laten het wat afweten.

12. Nissan Leaf

De Nissan is niet meer van de recentste, maar de Japanners hebben hem kunnen finetunen zodat je niet meer om hem heen kunt. Hij is ruim, rijdt aangenaam en heeft een reëel rijbereik van 200 km. Genoeg om zijn wat onhandige looks te compenseren.

13. Kia Soul EV

Als elektrische auto is de Kia Soul het interessantst. Hij is namelijk doordacht en biedt heel wat rijplezier, naast een theoretisch rijbereik van 200 km.

14. Nissan E-NV200

Nissan bewijst dat elektromotoren in alle soorten auto’s passen. Ook in bestelwagens. Goed om weten: net als de Leaf en de Renault Z.E.-modellen kan de batterij worden gehuurd.

15. Ford Focus Electric

Ook Ford waagt zich aan het elektrische avontuur. De Focus is de eerste stap en bewijst dat de constructeur klaar is voor het vervolg, ook al kan hij niet tippen aan de homogeniteit van de e-Golf.

16. Mercedes B-Klasse Electric Drive

De prijs van zowat € 40.000 kan misschien afschrikken, maar de Mercedes rijdt bijzonder aangenaam en voelt meer premium aan dan zijn concurrenten. Te overwegen!

17. Peugeot Ion/Mitsubishi iMiev/Citroën C-Zéro

Dit trio stadsauto’s hoort bij de elektrische pioniers. Ze zijn nog steeds te koop maar werden intussen ingehaald door veelzijdigere concurrentie, die beter is afgewerkt en vaak… minder duur.

18. Citroën E-Mehari

Deze gekke elektrische auto heeft een leuk dak en architectuur die doet denken aan de eerste Méhari. Maar hij is niet de meest geslaagde: de batterijen verliezen te snel hun lading – zelfs wanneer de Citroën stilstaat – om te kunnen overtuigen.