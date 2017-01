de belangrijkste nieuwigheden op het salon van brussel 2017

BMW 5-Reeks

De Mercedes E-Klasse legt de lat hoog, maar BMW antwoordt met een volledig herwerkte 5-Reeks. Het resultaat verliest misschien wat uitstraling vergeleken met de vorige modellen, maar qua technologie en comfort is dit model volledig up-to-date.

Nissan Micra

De gloednieuwe Micra werd volledig vernieuwd. Hij verandert het geweer van schouder met een dynamischere stijl en dito onderstel. Een uitstekend alternatief voor de traditionele Polo, Clio of 208…

Skoda Kodiaq

Deze intelligente SUV zit boordevol handige snufjes, biedt comfortabel plaats aan zeven passagiers en bevat de laatste nieuwe technologie van de VW-groep.

Audi Q5

Je ziet het misschien niet meteen, maar hij is gloednieuw. Hij biedt comfort van de bovenste plank en de recentste technologie.

Audi Q2

De kleinste Audi-SUV is ook de origineelste! Ondanks zijn compacte afmetingen is hij ruim en hij beschikt over hypermoderne uitrusting. Goedkoop is hij echter niet…

Audi A5

Audi zakt af naar Brussel met heel wat nieuwigheden. De A5 Coupé zal er staan, net als de Sportback, de vijfdeursversie. Ook de Cabriolet mag niet ontbreken, met de S5 Cabriolet als Europese première!

Seat Ateca

Nog een SUV? Jazeker, maar op deze hebben we lang gewacht. Hij is iets stijlvoller dan zijn Duitse neef, de VW Tiguan, en hij biedt een ruime uitrusting, heel wat plaats en rijplezier voor een beperkte prijs.

Land Rover Discovery

De Discovery houdt vast aan tradities, maar toch is hij compleet veranderd. Hij werd bovendien maar liefst 480 kg lichter. Dat komt de prestaties en het verbruik alleen maar ten goede.

Hyundai i30

De volledig vernieuwde Koreaan krijgt nieuwe turbobenzinemotoren, hypermoderne connectiviteit en een stoerdere grille dan ooit.

Honda Civic

De 4,5 meter lange Civic verrast met zijn gedurfde design en zijn interieurruimte. Honda keert terug naar de bron, met een dynamischere auto dan ooit en moderne turbomotoren.

Honda NSX

De legende werd vernieuwd! Dit nieuwe model belooft technologisch up-to-date te zijn, met maar liefst drie elektromotoren en een V6 turbobenzine. Het vermogen bereikt 600 pk en wordt verdeeld over de vier wielen.

Porsche Panamera

Ook de Panamera werd vernieuwd. Hij is technologischer, krachtiger en… eleganter. Het nieuwe model is er onder meer ook als plug-inhybride. Die zou in ons land wel eens succesvol kunnen zijn…

Citroën C3

Met zijn “Air Bumps” ziet de nieuwe C3 er leuk uit en onderscheidt hij zich van de rest van de veelzijdige stadsauto’s. Bovendien geeft Citroën hem een technologische update en bieden de Fransen als optie zelfs een geïntegreerde dashcam aan.

Renault Scénic/Grand Scénic

Renault vernieuwt zijn duo monovolumes. Ze evolueren langzaam richting “SUV”-design, met een gespierde stijl en standaard grote 20-duimsvelgen. De moduleerbaarheid neemt lichtjes af, maar hij blijft nog steeds uiterst praktisch en belooft het nodige rijplezier.

Renault Koleos

De Koleos krijgt een volledige make-over. Goed nieuws, want nu ziet hij er eleganter uit dan voordien. Het platform deelt hij met de Nissan Qashqai, en vierwielaandrijving is optioneel.

Peugeot 3008

Vergeet zijn monovolume-voorganger: de Peugeot 3008 is voortaan een echte crossover, ook al beschikt hij niet over vierwielaandrijving. Hij is minder praktisch dan de Scénic, maar rijdt wel dynamischer.

Peugeot 5008

Net als de 3008 ruilt de 5008 zijn monovolumejasje in voor dat van een SUV. Dat staat hem, en de zeven zitplaatsen zijn er ook nog steeds. Peugeot voorziet een uitgebreide tractiecontrole om de afwezigheid van vierwielaandrijving te compenseren.

Opel Ampera-e

De volledig vernieuwde Ampera-e laat zijn kleine verbrandingsmotor achterwege en wordt volledig elektrisch. Het rijbereik van deze gezinswagen blijft meer dan behoorlijk: Opel geeft 500 km op.

Suzuki Ignis

Dit kleine avontuurlijke karretje ziet er hipper uit dan ooit. Maar ga niet alleen op de afmetingen af, want het volledig vernieuwde model kan als optie worden voorzien van vierwielaandrijving.

Toyota C-HR

Toyota dient Nissan van antwoord met deze Qashqai-rivaal. Het model met de opvallende stijl is alleen beschikbaar met een kleine 1.2 turbobenzine of met de hybrideaandrijving van de Prius.

Kia Niro

De Niro is gebaseerd op het platform van de Hyundai Ioniq, maar hij onderscheidt zich door zijn SUV-formaat. Momenteel is hij er alleen als hybride, maar Kia werkt ook aan een plug-invariant.

Hyundai Ioniq

Dit is de eerste auto met drie verschillende aandrijfvormen: elektrisch, hybride en plug-inhybride. Momenteel zijn alleen de eerste twee beschikbaar, en die kunnen al aardig overtuigen.

Ford Ka+

Ford gaf weinig ruchtbaarheid aan de lancering van deze kleine stadsauto, die onder de Fiesta staat. De Ka+ is misschien niet de meest sexy auto, maar zijn interieurruimte en weggedrag zullen je wel weten te overtuigen.

Lexus LC 500h

Lexus duikt het segment van de luxecoupés in, en trekt ten strijde tegen de Mercedes S-Klasse Coupé. Dit model zet in op dynamiek, met een V8 of een V6 hybride van 354 pk.

Mini Countryman

Mini blijft zijn gamma vernieuwen en komt naar Brussel met een gloednieuwe Countryman. Die is groter dan zijn voorganger en legt de lat voor connectiviteit hoog. Een première voor Mini: een plug-inhybridevariant.

Citroën SpaceTourer/Peugeot Traveller/Toyota ProAce

Met dit trio kan je verhuizen of je kroost vervoeren. Bovendien zijn deze bestelwagens ook beschikbaar in luxueuze uitvoeringen met lederen zetels.