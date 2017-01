Bentley op het Salon van Brussel 2017

De Bentayga is de eerste SUV voor Bentley. Een gewaagde zet volgens puristen, maar een geslaagde, want hij verkoopt als zoete broodjes. En zijn succes zal niet meteen afnemen: voorlopig is hij alleen verkrijgbaar met een romige W12 biturbo van meer dan 600 pk, maar binnenkort komt er ook een vierliter V8 turbodiesel van 435 pk. Die motor, die we kennen uit de Audi SQ7, zal beter beantwoorden aan de vraag van onze markt.