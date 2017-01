deze 3 auto's staan toch op het salon van brussel 2017!

Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo heeft eindelijk zijn langverwachte SUV gelanceerd. Die profileert zich als een verhoogde Giulia, en vooral als een rechtstreekse concurrent van de sportiefste SUV’s. Er wordt namelijk een “Quadrifoglio Verde”-versie met Ferrari-V6 en 510 pk voorgesteld. De versie die in de “black box” staat, zal interessanter zijn voor de Belgische markt, want hij beschikt over een klassieke viercilinder.

Mercedes E-Klasse Coupé

Deze keer gaat het om een echte E-Klasse. Waarom? De vorige E-Klasse Coupé stond namelijk op het platform van de C-Klasse Coupé. De wijziging zorgt voor correctere afmetingen, en dat heeft een positief effect op de ruimte aan boord. Ook volwassenen hebben voortaan meer plaats achteraan.

Opel Insignia Grand Sport

Het nieuwe vlaggenschip van het merk. Het minste wat je kunt zeggen is dat de Duitsers kosten noch moeite gespaard hebben: een desgewenst sportief maar toch elegant design, veel ruimte achteraan, ruime koffer, toptechnologie,… Daarmee wil Opel de VW Passat, Skoda Superb en Mazda 6 van antwoord dienen.