Ferrari op het Salon van Brussel 2017

Die “Dream Cars”-tentoonstelling vindt plaats van 20 tot 22 januari. En een van de sterren wordt ongetwijfeld de LaFerrari Aperta, een zeer exclusief model, waarvan de hybride V12 zowaar 963 pk levert! Kortom: een uiterst sensationele wagen, zowel op technisch als visueel vlak. Helaas kan je er geen meer bestellen, zelfs niet met 2 miljoen euro op je bankrekening, want reeds alle bestaande exemplaren zijn verkocht.

De rest van het gamma is echter niet minder aantrekkelijk: gaande van de GT California T met wegklapbaar stalen dak, over de uiterst indrukwekkende F12, tot de 488 GTB met V8 biturbo motor, er is voor elk wat wils! Ja, zelfs voor gezinnen, want naast de GTC4Lusso – de GT met 4 zitplaatsen – stelt Ferrari ook haar GTC4Lusso T aan je voor, waarbij de 4x4 en V12-motor vervangen werden door achterwielaandrijving en een V8 biturbo.