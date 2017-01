Kia: hybride en achterwielaandrijving op het programma

Voor een merk als Kia is het Autosalon van enorm belang: “Een uitstekende gelegenheid om de klanten onze producten te tonen”. En nieuwigheden waren er voor Kia genoeg, met de nieuwe Rio, Niro en Optima PHEV. Eveneens belangrijk volgens de Belgische directeur is het om “de klanten zo goed mogelijk te benaderen. Het probleem is dat onze producten sneller evolueren dan de perceptie van onze klanten.” Toch doen de Koreanen het goed in ons land: “We groeiden met 4% in 2016 en verwachten een gelijkaardige evolutie dit jaar.”

2017

2016 was een overgangsjaar, maar in 2017 staan er heel wat lanceringen op het programma: de compacte Rio, de Picanto-stadswagen, de Optima break als plug-inhybride en eind dit jaar de verrassende Stinger, het sportieve model met achterwielaandrijving. Zorgt die er niet voor dat Kia in de verleiding komt om de premiummarkt te betreden? “Verre van. We zien onszelf eerder als een uitdager bij de massaconstructeurs. Onze waarden blijven dezelfde: design, afwerkingskwaliteit, rijplezier en sportiviteit. Dat alles uiteraard tegen een redelijke prijs en met een uitgebreide garantie.”

SUV’s

Het mark heeft natuurlijk ook bijzonder populaire SUV’s in zijn rangen: Niro, Sportage, Sorento,… Het succes van het genre lijkt niet af te nemen: “Vooral de B- en C-segmenten groeien nog steeds (respectievelijk de segmenten van bijvoorbeeld de Renault Captur en de Volkswagen Tiguan, nvdr.)”. Maar betekent de komst van grote modellen op de markt, zoals de nieuwe Audi Q7 en Volvo XC90 en in mindere mate de Skoda Kodiaq, dat grote SUV’s een toekomst hebben? “We merken geen evolutie in de vraag errond. Die is er wel, maar ze evolueert niet.”

“De diesel de juiste waarde teruggeven”

Wat Marc Van den Kerkhof vindt van de heksenjacht op de diesel op dit moment? “De diesel heeft momenteel een negatief imago. De particuliere koper kiest opnieuw voor benzine. Die trend zet zich voort in Vlaanderen en begint duidelijk te worden in Wallonië.” Toch mogen we de brandstof niet zomaar opgeven: “Dieselmotoren zijn koppelrijker en uitstekend geschikt voor sommige types auto, zoals grote SUV’s. De diesel moet dus zijn juiste waarde terugkrijgen, temeer omdat onze motoren perfect aan de milieunormen beantwoorden.”

Maar de constructeur investeert ook in de toekomst: de Niro is bijvoorbeeld de eerste hybride crossover op de markt. Bovendien komt er binnenkort ook een plug-inhybride.Om maar te zeggen dat er niet één oplossing bestaat.