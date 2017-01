Mercedes op het Salon van Brussel 2017

Net als Audi zakt Mercedes af naar de Heizel met heel wat nieuwe modellen. Te beginnen met de E-Klasse, zijn breakversie en zelfs zijn “crossover”-variant, de All Terrain. De drie modellen onderscheiden zich door hun hoogstaand comfort en hun technologie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelfstandig rijden in files en zelfs inhalen op snelwegen. De Mercedes E-Klasse bewijst dus dat de 100% autonoom rijdende auto niet meer veraf is.

AMG

De dakloze variant van de AMG GT mag uiteraard ook niet ontbreken. Die is beschikbaar in twee vermogensversies: 476 of 557 pk. Voor wie dat niet voldoende vindt, is er de GT R, een coupé met 585 pk om records mee neer te zetten op de Nürburgring.

GLA, G500²,…

Het Mercedes-gamma wordt volledig geüpdatet: van de kleinste crossover, de GLA, die een facelift krijgt tot de almachtige G-Klasse, die in zijn “Quadrat”-versie ongeziene terreincapaciteiten belooft. Wie van exclusiviteit houdt, kan zijn hart ophalen bij de Maybach S650 Cabriolet, een beperkte reeks van 300 exemplaren met een V12 van 630 pk.