Mini op het Salon van Brussel 2017

De Countryman is groter dan ooit, en heeft dus nog maar weinig te maken met de klassieke Mini. Hij is nog meer een “crossover” dan vroeger, en neemt de nieuwe motoren van de BMW-groep over, met vermogens tussen 130 en 190 pk. Een ALL4-versie met vierwielaandrijving is er uiteraard ook voor wie het wat avontuurlijker wil, net als een plug-inhybride: de Cooper S E.

Ben je op zoek naar meer power bij Mini, dan kan je terecht bij de John Cooper Works-versies met viercilinder turbo van 231 pk. Die versie is er voor de Mini Hatch, de Cabrio en de Clubman.