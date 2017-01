video: paleis 11 op het salon van brussel 2017

Volkswagen

Alle blikken zijn uiteraard gericht op de nieuwe Golf. Nieuw? Het gaat om een facelift, en de stilistische evoluties zijn beperkt. Technologisch krijgt hij daarentegen een grondige update, een digitaal instrumentenpaneel, en fileassistentie.

Audi

Audi heeft heel wat nieuwigheden bij: van de A5 Sportback via de Q2 en de recente Q5 tot de SQ7. De Q2 valt op door zijn gedurfde stijl voor een Audi en zijn verrassend ruime interieur. De nieuwe Q5 verbergt onder zijn klassieke uiterlijk heel wat technologie.

Skoda

Bij Skoda kan je de Kodiaq niet missen! De nieuwe grote SUV van het merk biedt plaats voor zeven passagiers. Technologisch verpakt hij het nieuwste van het nieuwste en in files kan hij autonoom rijden. Dat kan de gefacelifte Octavia overigens ook, die je herkent aan zijn nieuwe radiatorrooster.

Seat

De Spaanse constructeur liet zich vooral opmerken met de lancering van zijn langverwachte SUV, de Ateca. Hij rijdt aangenaam en ziet er goed uit, en is een prima alternatief voor de Tiguan. Goed om weten: de Leon-familie krijgt een facelift en onder meer een nieuw multimediasysteem.

Porsche

De 911 is het iconische model van het merk, maar Porsche investeert ook in de rest: de Panamera werd volledig vernieuwd, en kan qua connectiviteit, veiligheidsuitrusting en prestaties weer volledig mee. Er is ook een plug-inhybride. Nog een bezoekje waard: het duo 718 Boxster/ 718 Cayman , die hun beroemde zescilinder boxermotor inruilen voor een viercilinder turbo.