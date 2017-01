video: paleis 5 op het salon van brussel 2017

Fiat

Bij Fiat is er uiteraard de Tipo, die in drie koetswerkvormen beschikbaar is (hatchback, berline en break). Die mikt vooral op een optimale verhouding prijs/prestaties/interieurruimte, in een elegant jasje. Elegantie is er ook in de vorm van de 124 Spider, een achterwielaangedreven cabriolet op basis van de Mazda MX-5, maar met een koetswerk en motoren van Fiat. Naast de onaantastbare 500 is er nog de 500X, die in zijn gefacelifte versie als wereldpremière op het Autosalon te zien is. Tot slot is er nog een nieuwe pick-up: de Fullback.

Alfa Romeo

Bij Alfa Romeo zijn alle blikken gericht op de Giulia. De nieuwe berline werd vorig jaar gepresenteerd in zijn “Quadrifoglio Verde”-versie met 510 pk, maar vandaag is hij ook verkrijgbaar met rationelere benzine- en dieselmotoren. De speciale Veloce-reeks is een Belgische première.

Jeep

Het merk kreeg stevigere voet aan de grond in Europa met de Renegade, een compacte SUV met voor- en vierwielaandrijving. Het model heeft heel wat charisma en neemt enkele designelementen over van zijn grote broers, de Cherokee, Grand Cherokee (met als wereldpremière een subtiele facelift) en de onverwoestbare Wrangler. Alle modellen tekenen uiteraard present.

Abarth

Het kleine Italiaanse merk zakt af naar de Heizel met een Belgische première, de sportieve variant van de 124. Abarth belooft 170 pk op de achterwielen en een vrijere uitlaat. De 595 is uiteraard nog steeds verkrijgbaar.

Maserati

Het merk met de drietand pakt uit met een SUV die de Europese markt moet verleiden. Maserati wil concurreren met de Jaguar F-Pace en Porsche Macan in de vorm van de Levante, een SUV met onder meer een V6-diesel van 275 pk en 600 Nm. De Ghibli en Quattroporte zijn uiteraard ook te zien.

Dacia

Het Roemeense merk geeft zijn gamma een algemene facelift: de Logan, Logan MCV en Sandero krijgen een nieuw gezicht en nieuwe motoren. De Duster krijgt dan weer een niet-gerobotiseerde automaat met dubbele koppeling en zes verzetten.

Renault

Heel wat nieuwigheden bij de Fransen, waaronder de nieuwe Koleos, die er gelukkig helemaal anders uitziet dan zijn voorganger. De Scénic en Grand Scénic kiezen op hun beurt vandaag voor een SUV-stijl in plaats van een monovolumekoetswerk. Ze bieden een aangenaam rijgedrag en zijn nog steeds moduleerbaar, en staan standaard op 20-duimsvelgen. Ten slotte zijn er nog de nieuwe Twingo GT, Zoe Z.E. 40 (300 kilometer reëel rijbereik), Master Z.E. (120 kilometer reëel rijbereik) en Kangoo Z.E. (200 kilometer reëel rijbereik).

Smart

De kleine Duitse stadsauto’s krijgen nieuwe varianten: Electric Drive en Brabus. De eerste biedt een theoretisch rijbereik van 160 kilometer en de tweede een motor van 109 pk. De Brabus is alleen beschikbaar met een automaat, maar is wel verkrijgbaar in alle varianten: Cabrio, ForTwo en ForFour.

Mercedes

Ook Mercedes komt met heel wat nieuwigheden naar de Heizel, waaronder de E-Klasse zijn breakvariant en de “crossover”-versie All Terrain. De drie modellen vallen op door hun comfort en hun hoogtechnologisch niveau. De dakloze versie van de AMG GT mag uiteraard niet ontbreken. Die is er in twee vermogensversies: 476 of 557 pk. Wie daar niet genoeg mee heeft, kan uitwijken naar de GT R, een coupéversie met 585 pk. Mercedes werkt ten slotte alle uiteindes van zijn gamma bij: de kleinste crossover, de GLA, krijgt een facelift , en de almachtige G-Klasse is te zien in zijn “Quadrat”-versie, die ongeziene terreincapaciteiten belooft.