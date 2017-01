video: paleis 6 op het salon van brussel 2017

Tesla

Tesla is voor auto’s wat Apple voor telefoons is: een vernieuwende constructeur. Voor dit Salon tekent de Californische constructeur present met de nieuwe Model X, een volledig elektrische auto die het midden houdt tussen een monovolume en een SUV. Het rijbereik kan tot 550 kilometer bedragen en het vermogen meer dan 600 pk. Daardoor haalt deze Tesla 100 km/u in 3,1 seconden. De achterdeuren openen overigens op een bijzondere manier…

Jaguar

Een wereldpremière bij Jaguar: de nieuwe F-Type! Het gaat dan wel om een facelift die de lichten wijzigt en het gamma herschikt. De Brit heeft daarnaast heel wat dynamische berlines in de aanbieding, met de XE, XF en XJ. Voor het eerst in zijn geschiedenis geeft Jaguar toe aan de lokroep van de SUV’s met de F-Pace.

Land Rover

Een grote Belgische première bij Land Rover: de Discovery. De nieuwe generatie verliest bijna 500 kilogram en biedt drie dieselmotoren aan, waaronder twee viercilinders. De connectiviteit krijgt een update en hij beschikt nog steeds over zeven zitplaatsen. Een Belgische première is voorzien voor de cabrioletversie van de Range Rover Evoque.

Volvo

Volvo kan meer dan ooit het vuur aan de schenen leggen van het Duitse trio Audi-BMW-Mercedes. Na de geweldige XC90 zet Volvo de strijd verder met het duo S90/V90. De technologie is perfect up-to-date en het comfort is uitstekend. Goed om weten: de V90 heeft ook een avontuurlijke Cross Country-versie.

Mazda

Liefhebbers van roadsters worden verwend: na de Belgische première van de MX-5 vorig jaar komt Mazda dit jaar met een versie met wegklapbaar stalen dak, die op termijn het merendeel van de verkoop bij ons voor zijn rekening moet nemen. Andere nieuwigheden zijn de – discrete – facelifts van de Mazda 3 en 6.

Hyundai

Een van de belangrijkste modellen op dit Autosalon vinden we terug bij Hyundai: de gloednieuwe i30. Het volledig vernieuwde model legt de lat qua kwaliteit en uitrusting bijzonder hoog. Daarnaast zijn er nieuwe turbobenzines. De Koreanen hebben ook een Belgische première: de facelift van de i10.

Ford

Heel wat nieuws bij Ford, te beginnen bij de nieuwe Ka+, een ruime, dynamische en stille stadsauto. Aan SUV’s geen gebrek: de Kuga krijgt een facelift met een nieuw multimediasysteem, een nieuwe motor en twee nieuwe afwerkingsversies: ST-Line en Vignale. Die laatste versie is ook beschikbaar op de grote Edge