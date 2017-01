Video: Paleis 7 op het Salon van Brussel

BMW

Alle aandacht gaat uiteraard naar de nieuwe 5-Reeks. Die springt niet in het oog door zijn revolutionaire stijl: sportiviteit in een klassiek jasje is nog steeds de boodschap. De technologie gaat dan weer sterk vooruit, met opties voor semi-autonoom rijden. Een plug-inhybride staat eveneens op het programma.

Mini

De vedette bij Mini is de nieuwe Countryman. Het model is voor het eerst in België te zien. Hij is aanzienlijk groter dan zijn voorganger en dus ook ruimer. Zijn design lijkt nog maar weinig op de originele Mini, maar een avontuurlijk kantje heeft hij zeker…

Lexus

Bij Lexus mikken ze op niets minder dan de Mercedes S-Klasse Coupé. De Japanse constructeur toont in Brussel namelijk zijn nieuwe coupé, de LC. Die is verkrijgbaar met een atmosferische V8 van 477 pk, maar ook met een rationelere hybride die een V6 koppelt aan een elektromotor voor een gecombineerd vermogen van 354 pk.

Subaru

Weinig nieuwigheden bij Subaru, maar wel enkele updates: de Levorg krijgt een technologische update met het “EyeSight”-systeem en de BRZ krijgt zijn eerste facelift, met een gewijzigde voorzijde als resultaat. Technisch blijft hij trouw aan de viercilinder boxer van 205 pk.

Nissan

Nissan vernieuwt zijn Micra. En het merk levert geen half werk, want het nieuwe model mikt duidelijk op de Europese markt. Dat betekent dynamischere looks en een dynamischer weggedrag. De auto gaat er ook op vooruit qua afwerking en beschikbare uitrusting.

Opel

Opel presenteert de nieuwe Ampera-e. In tegenstelling tot het vorige model heeft die geen verbrandingsmotor meer, maar is hij volledig elektrisch. Het rijbereik bedraagt 500 kilometer. Het merk presenteert ook de gefacelifte versie van de Zafira en de Mokka X.