video: paleis 9 op het salon van brussel 2017

Suzuki

Naast de geweldige hostessen valt de Suzuki-stand ook, en misschien vooral, op door de nieuwigheden. De constructeur presenteert er voor het eerst op Belgische bodem de micro-SUV Ignis. Die is 3,7 meter lang, telt desondanks 5 deuren en kan als optie zelfs van vierwielaandrijving worden voorzien. Er is ook de Baleno-hatchback.

Toyota

De grote nieuwigheid bij Toyota is de C-HR, een bijzonder ogende SUV. Het interieur is al even apart. Onder de motorkap biedt Toyota alleen benzinemotoren: een 1.2 turbo en een 1.8 hybride. Daarnaast zijn er nog de nieuwe minibus ProAce, de facelift van de sportieve GT86 en ten slotte de plug-invariant van de Prius.

Mitsubishi

Geen revoluties hier, maar facelifts van bestaande modellen. De ASX, de overtuigende SUV, profiteert zo van een facelift en een nieuw multimediasysteem. De Outlander is nog steeds van de partij met een nieuwe neus en een plug-inhybride.

Isuzu

Isuzu zakt af naar Brussel met een nieuwe D-Max. De nieuwigheden zitten onder de motorkap, met een kleinere dieselmotor. Die is voortaan 1,9 liter groot, produceert 164 pk en 360 Nm.

SsangYong

De enige Koreaanse constructeur in dit paleis maakt veel vooruitgang. Na de Tivoli toont het merk de XLV, een verlengde versie van die eerste. Die biedt vooral meer kofferruimte, meer dan 700 liter zelfs. De pick-up Actyon Sports in race-outfit is de voorbode van een merkencup.