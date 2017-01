SsangYong op het Salon van Brussel 2017

Met de hulp van de Tivoli, een nieuwe kleine crossover, moet SsangYong snel een reputatie zien op te bouwen. Op het Autosalon van Brussel onthult SsangYong de uitgebreidere versie van dit model, de XLV. Deze laatste, weliswaar gebaseerd op de bestaande wielbasis, is 24 cm langer en biedt aldus een veel grotere kofferinhoud: van 720 tot 1.440 liter zowaar! Onder de motorkap stelt SsangYong een reeks 1.6 diesel- en benzinemotoren voor, al of niet met automatische of manuele versnellingsbak.